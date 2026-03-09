Agent Kloppa odpowiedział na wieści dotyczące objęcia hiszpańskiego giganta

Jürgen Klopp był ostatnio łączony z Atletico Madryt. Agent trenera Marc Kosicke jasno odniósł się do tych doniesień.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Agent Kloppa ucina spekulacje o Atletico Madryt

W ostatnich dniach w hiszpańskich mediach pojawiły się informacje, że Jürgen Klopp może zostać nowym trenerem Atletico Madryt. Według części doniesień Niemiec miałby zastąpić Diego Simeone już po zakończeniu sezonu.

Spekulacje szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, a niektóre źródła sugerowały nawet, że między stronami trwają wstępne rozmowy dotyczące przyszłej współpracy.

Do sprawy odniósł się jednak agent szkoleniowca, Marc Kosicke. W rozmowie z Win Win All Sports, cytowanej przez Fabrizio Romano, zdecydowanie zdementował pojawiające się doniesienia.

– Głupie spekulacje – stwierdził krótko przedstawiciel niemieckiego trenera.

Wypowiedź agenta jasno sugeruje, że obecnie nie ma żadnych rozmów dotyczących przejęcia Atletico przez Kloppa. Tym samym ucina ona plotki, które w ostatnich dniach pojawiały się w kontekście przyszłości trenera.

Klopp pozostaje jednym z najbardziej cenionych szkoleniowców w europejskiej piłce. Po zakończeniu pracy w Liverpoolu jego nazwisko regularnie pojawia się przy okazji różnych projektów trenerskich w czołowych klubach.