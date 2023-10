Wichniarek liczy na powrót napastnika do kadry. “Wciąż potrafi grać na wysokim poziomie”

fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Buksa

5 października Michał Probierz ogłosi powołania do reprezentacji Polski

Artur Wichniarek sugeruje, że w tej grupie powinien znaleźć się Adam Buksa

27-letni napastnik prezentuje w Turcji wysoką formę strzelecką

Buksa wróci do kadry?

W ostatnich dniach Michał Probierz oraz jego sztab jeździli po całej Europie, aby obejrzeć jak najwięcej meczów z udziałem kandydatów do gry w reprezentacji Polski. Już w czwartek ogłoszone zostaną powołania na październikowe spotkania eliminacji do Mistrzostw Europy.

Nie ulega wątpliwościom, że w drużynie znajdą się Robert Lewandowski, Karol Świderski i Arkadiusz Milik. Artur Wichniarek uważa, że kadra będzie potrzebować jeszcze czwartego napastnika. Podpowiada selekcjonerowi, aby ten powołał Adama Buksę, który po przenosinach do Antalyasporu radzi sobie bardzo dobrze. W pięciu ligowych meczach uzbierał cztery gole i asystę.

– Dyspozycja Buksy może napawać optymizmem. W MLS radził sobie bardzo dobrze, ale po transferze do RC Lens miał stracony poprzedni sezon przez kontuzję. Odbudowuje się w lidze tureckiej. Dwa strzelone gole, co prawda, w przegranym meczu z Fenerbahce dały mu pozytywny zastrzyk energii do pracy. Udowadnia, że wciąż potrafi grać na wysokim poziomie.

– Sądzę, że czterech napastników wystarczy na najbliższe zgrupowanie. Nasi snajperzy obecnie nie reprezentują wybitnego poziomu, dlatego powołanie większej liczby atakujących nie ma sensu. Po prostu nie ma z czego wybierać – mówi Wichniarek.

Buksa ma na swoim koncie dziewięć występów w reprezentacji Polski. Po raz ostatni zagrał dla niej w czerwcu 2022 roku.

