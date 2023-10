Ekspert podpowiada Probierzowi. “Wszołek jest bardziej efektywny od Casha”

fot. Imago/MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jakub Wawrzyniak

Michał Probierz ogłosi swoje premierowe powołania już 5 października

Eksperci oraz kibice są zgodni, że w kadrze powinien znaleźć się Paweł Wszołek

Jakub Wawrzyniak uważa go za lepszy wybór od Matty’ego Casha

“Reprezentacja ma się nijak do klubu”

W październiku reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze eliminacji do Mistrzostw Europy. W czwartek Michał Probierz ogłosi swoje premierowe powołania w roli selekcjonera. Kibice oraz eksperci domagają się w kadrze Pawła Wszołka, który od początku sezonu spisuje się fantastycznie. Stał się on absolutnym liderem Legii Warszawa, rozgrywając świetne mecze w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach.

W stołecznej ekipie Wszołek występuje jako wahadłowy. Nie ulega wątpliwościom, że w razie potrzeby poradziłby sobie również na skrzydle. Jakub Wawrzyniak sugeruje, że zawodnik Legii byłby na ten moment lepszym kandydatem do gry w wyjściowej jedenastce od Matty’ego Casha. Obrońca Aston Villi na co dzień występuje w Premier League, lecz w polskiej kadrze jego gra pozostawia wiele do życzenia.

– Matty’ego Casha oceniamy przez pryzmat ligi, w której gra. To jak gra w reprezentacji ma się nijak do tego jak gra w klubie. Paweł Wszołek jest piłkarzem bardziej efektywnym. Wszołek ma cechę nadrzędną, kiedy w fazie przejściowej umie wykorzystać przestrzeń za plecami. Daje możliwość zagrania piłki partnerom po tym, jak rywale stracą piłkę, wtedy, gdy organizacja gry u przeciwników nie jest najlepsza – podkreślał były reprezentant Polski.

