Wawrzyniak domaga się poważnej zmiany. “Jego czas dobiega końca”

W październiku reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Jakub Wawrzyniak zasugerował, że między słupkami powinno dojść do wymiany pokoleniowej.

Na zdjęciu: Kamil Grabara

Reprezentacja Polski w październiku zagra dwa mecze eliminacji do Mistrzostw Europy

Jakub Wawrzyniak pragnie, aby postawić między słupkami na Kamila Grabarę

Wojciech Szczęsny jest coraz bliżej zakończenia reprezentacyjnej kariery

“Jest w zdecydowanie najlepszym momencie swojej kariery”

Kamil Grabara od dłuższego czasu znajduje się w świetnej dyspozycji. Jest ostoją defensywy FC Kopenhagi, a latem 2024 roku przeniesie się do Wolfsburga. 24-latek stale się rozwija i regularnie gra w Lidze Mistrzów, prezentując przy tym odpowiedni poziom.

Nie ulega wątpliwościom, że to on ma największe szanse na zastąpienie Wojciecha Szczęsnego między słupkami reprezentacji Polski. Sam bramkarz Juventusu namaścił go jakiś czas temu na swojego następcę. Jakub Wawrzyniak uważa z kolei, że wymiana pokoleniowa powinna dokonać się już teraz. Byłaby to nagroda dla Grabary za znakomite występy.

– Myślę, że to czas na Kamila Grabarę. Jest w zdecydowanie najlepszym momencie swojej kariery. To współtwórca sukcesu klubu z Kopenhagi, dwa razy z rzędu awansowali do Ligi Mistrzów, z dużym wkładem polskiego bramkarza. Uważam, że Wojtek Szczęsny jest numerem jeden reprezentacji, ale jego czas, co sam komunikuje, powoli dobiega końca – przekazał Wawrzyniak.

Do tej pory Grabara zagrał dla seniorskiej kadry raz. Wystąpił w meczu Ligi Narodów przeciwko Walii, który Polacy wygrali 2-1.

