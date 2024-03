fot. Imago / Tomasz Markowski / NEWSPIX Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Bardzo ciekawie zapowiada się wtorkowe starcie barażowe o awans na Euro 2024, które odbędzie się w Cardiff

Spotkanie z udziałem Walii i Polski będzie emitowane na antenach telewizji publicznej

Znani są sprawozdawcy oddelegowani do skomentowania spotkania na antenach TVP 1 i TVP Sport.

Dariusz Szpakowski wraca do komentowania

Reprezentacja Polski pod dowództwem Michała Probierza wciąż ma szanse na to, aby znaleźć się na tegorocznych mistrzostwach Europy. Aby to stało się faktem, Biało-czerwoni muszą pokonać na wyjeździe Walię. Zadanie łatwe nie będzie, ale na pewno polską ekipę stać na to, aby odnieść zwycięstwo, mając na względzie to, jaki potencjał jest w kadrze.

Wtorkowe spotkanie zacznie się o godzinie 20:45. Rywalizacja będzie transmitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Mecz skomentują Dariusz Szpakowski oraz Marcin Żewłakow. Zanim zacznie się spotkanie, to poprzedzi je studio przedmeczowe, które poprowadzą Mateusz Borek i Jakub Wawrzyniak. Reporterami w Walii będą natomiast Maja Strzelczyk oraz Hubert Bugaj.

