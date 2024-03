Reprezentacja Polski otrzymała od losu kolejną szansę na to, aby awansować na mistrzostwa Europy. Aby zagrać na turnieju Biało-czerwoni muszą przebrnąć przez baraże. Nowy reprezentacyjny rok ekipa Michała Probierza zaczęła od zwycięstwa z Estonią (5:1). Poniżej przedstawiamy noty dla polskich zawodników za rywalizację z Sinisargid. Oceny w skali szkolnej od 1-6, gdzie 1 to poniżej krytyki, a 6 to występ genialny.