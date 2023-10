IMAGO / ZUMA Wire / GrzegorzWajda Na zdjęciu: Cezary Kulesza, reprezentacja Polski

Nasz dziennikarz Przemysław Langier poinformował, że reprezentacja Polski wyleciała z Wysp Owczych

Na pokładzie samolotu poza kadrą znalazło się miejsce dla grupki kibiców, którzy utknęli na lotnisku

Warunki pogodowe znacząco utrudniły ruch lotniczy w regionie

Serdeczna decyzja Cezarego Kuleszy

Reprezentacja Polski miała opuścić Wyspy Owcze już wczoraj około godziny 17:15, jednak plany pokrzyżowała pogoda. Kadrowicze wczoraj wieczorem po nieudanej próbie powrotu do kraju wrócili do swojego hotelu. Dzisiaj warunki atmosferyczne nieco się poprawiły, dzięki czemu możliwy był start w kierunku Warszawy. To się udało i po godzinie 11 nasz zespół udał się w kierunku Polski.

Jednak jak ustalił Przemysław Langier z Goal.pl reprezentacja Polski nie wraca do kraju sama. Decyzją prezesa Cezarego Kuleszy z kadrą zabrało się dziesięciu kibiców, którzy również utknęli na lotnisku. To miły gest, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że kibice “Biało-Czerwonych” już wcześniej mieli problem z dotarciem na mecz.

❗️Reprezentacja Polski właśnie odlatuje z Wysp Owczych. Ale nie sama – słyszę, że decyzją Cezarego Kuleszy z kadrą zabrało się dziesięciu kibiców, którzy utknęli na lotnisku. @goalpl — Przemek Langier (@plangier) October 14, 2023

Czytaj więcej: Ceniony komentator ostro krytykuje reprezentanta Polski. “Mamy zero”