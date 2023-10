Polska kadra ma problem z powrotem z Wysp Owczych

Reprezentacja Polski ma problem z powrotem z Wysp Owczych. Samolot, którym kadra miała wracać do Polski nie wystartował o czasie ze względu na fatalne warunki pogodowe.

Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski na lotnisku na Wyspach Owczych

Kadra miała wylecieć o godz. 17:15 polskiego czasu. Nad Wyspami Owczymi rozszalała się jednak wichura, która całkowicie uniemożliwia start. Pasażerowie innych samolotów, które miały wylecieć wcześniej, są zawracani do terminala. Nie ma pewności, że uda się w ogóle wylecieć w piątek, bo prognozy są fatalne.

Aktualnie sztab, piłkarze i delegacja PZPN czekają w terminalu lotniska na dalsze informacje. Według najnowszych informacji, piloci czekają na to, czy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut pojawi się okienko pogodowe umożliwiające start. Jeśli nie – reprezentacja zawróci do hotelu i spróbuje wrócić do Polski w sobotę.

To wszystko stanowi duży problem dla planów reprezentacji. Na sobotę zaplanowany jest trening na stadionie narodowym (godz. 17). 45 minut wcześniej ma się rozpocząć konferencja Michała Probierza. W niedzielę o godz. 20:45 rozpocznie się mecz z Mołdawią. Jest ryzyko, że Polacy nie będą mieli przed nim tyle odpoczynku, ile wcześniej było w planach.

O sytuacji będziemy informować.