Cezary Kulesza poinformował w rozmowie z Eurosport.pl, że Polski Związek Piłki Nożnej złożył oferty kandydatom na nowego selekcjonera rerprezentacji Polski, a teraz czeka na odpowiedź drugiej strony.

PZPN rozstał się z Czesławem Michniewiczem

Obecnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera

Pod uwagę brane są trzy kandydatury z zagrniacy

Biało – Czerwoni nadal bez selekcjonera

Oficjalnie reprezentacja Polski jest bez trenera od 1 stycznia, choć to, że Czesław Michniewicz przestanie pełnić tą funkcję było wiadomo już trochę wcześniej. W ostatnich tygodniach przez polskie media przewija się mnóstwo kandydatów, ale proces wyboru nowego selekcjonera przedłuża się. – Druga strona potrzebuje czasu – tłumaczy prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z Eurosport.pl.

W mediach najczęściej pojawiają się kandydatury trzech trenerów z zagranicy. To Vladimir Petković, który prowadził reprezentację Szwajcarii, Paulo Bento, który w swoim CV ma drużynę narodową Korei Południowej oraz dobrze znany sympatykom PKO Ekstraklasy Nenad Bjelica, który trenował Lech Poznań.

Prezes PZPN potwierdził, że w grę wchodzą trzy kandydatury z zagranicy, ale nie podał konkretnych nazwisk. Cezary Kulesza nie chciał jednak zdradzić, kiedy poznamy nowego selekcjonera. W mediach pojawia się data 25 stycznia z uwagi na to, że w tym terminie zbiera się zarząd PZPN.

– Konkretnego dnia wyboru nowego selekcjonera nie podam, jak będziemy wszystko wiedzieli, to ogłoszę. Nie jest to ode mnie uzależnione, czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu, żeby podjąć decyzję. Chce się zastanowić, musi zaakceptować nasze warunki, ewentualnie w tych warunkach coś zmienić. Myślę, że do końca miesiąca sprawa powinna się wyjaśnić – przyznał w rozmowie z Eurosport.pl Kulesza.

Reprezentacja Polski zmagania w eliminacjach do EURO 2024 rozpocznie 24 marca meczem z Czechami. Trzy dni później Biało – Czerwoni zmierzą się z Albanią.

