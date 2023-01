fot. PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Selekcjoner Arabii Saudyjskiej i kandydat na trenera reprezentacji Polski Herve Renard może wylądować w Nicei. Władze francuskiego klubu widzą w nim następcę Luciena Favre’a – informuje “L’Equipe”.

Herve Renard wymieniany jest w gronie kandydatów na selekcjonera Polaków

Francuz kilkukrotnie wysłał sygnał, że jest gotów opuścić Arabię Saudyjską

Na stanowisku szkoleniowca chce go zatrudnić również Nicea

Renard wróci do piłki klubowej?

Herve Renard zdobył ogromną popularność przy okazji mistrzostw świata w Katarze. Prowadzona przez niego Arabia Saudyjska pokonała w pierwszym grupowym meczu Argentynę. Jak się później okazało, była to jedyna porażka ekipy Leo Messiego na zeszłorocznym mundialu. Sam Francuz dał się poznać jako trener o świetnym pojęciu taktycznym, którego drużyny grają na wysokim poziomie intensywności i nie skupiają się wyłącznie na defensywie. Saudyjczycy nie mieli w swoich szeregach wiele talentu, a mimo to pozostawili po sobie jedynie pozytywne wspomnienia.

Renarda momentalnie zaczęto wymieniać w kontekście zdecydowanie silniejszych reprezentacji. Trafił on również na radary “Biało-Czerwonych”, o których sam wielokrotnie wypowiadał się ze sporym szacunkiem. Po rozstaniu z Czesławem Michniewiczem to właśnie Renard stał się jednym z kandydatów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Na przeszkodzie stoi natomiast jego obowiązujący kontrakt z Arabią Saudyjską. 54-latek jest gotów zmienić pracę, lecz Polski Związek Piłki Nożnej może nie dysponować wymaganymi funduszami.

Dla Renarda pojawiła się natomiast zupełnie nowa propozycja. “L’Equipe” uważa, że znalazł się on na celowniku władz Nicei w kontekście zatrudnienia na ławce trenerskiej. Miałby on zastąpić zwolnionego kilka dni temu Luciena Favre’a.

Renard wyszedłby tym ruchem ze swojej strefy komfortu. Analizując jego dotychczasową karierę trenerską łatwo dostrzec, że ma on na swoim koncie głównie pracę w reprezentacjach narodowych. Z klubami był związany trzykrotnie – W 2008 roku prowadził algierski USM, w latach 2013-2014 zajmował się francuskim Sochaux, a w roku 2015 pracował w Lille.

