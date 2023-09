"Całe życie walczyłem o to, żeby naszą piłkarską kadrę prowadził polski trener, więc jak mógłbym zakwestionować dokonany wybór?" - mówi Antoni Piechniczek dla "WP Sportowe Fakty".

IMAGO / East News Na zdjęciu: Michał Probierz

W środę Cezary Kulesza ogłosił Michała Probierza nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Wciąż wybór ten jest szeroko komentowany

Tym razem głos ws. zabrał Antoni Piechniczek, były utytułowany selekcjoner naszej kadry

Nieważne kto, ważne, że Polak?

Michał Probierz oficjalnie został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Na środowej konferencji prasowej prezes Cezary Kulesza argumentował ten wybór m.in. sporym doświadczeniem trenera. Jednak mimo to wielu komentatorów ocenia ten wybór negatywnie. Ciekawy głos ws. zabrał Antoni Piechniczek, były utytułowany selekcjoner naszej kadry.

– Całe życie walczyłem o to, żeby naszą piłkarską kadrę prowadził polski trener, więc jak mógłbym zakwestionować dokonany wybór? Wyselekcjonowano trzech bardzo poważnych kandydatów, Michała Probierza, Marka Papszuna i Jana Urbana, i kogokolwiek z tej trójki by nie wybrano, wybrano by dobrze – mówi Piechniczek dla “WP Sportowe Fakty”.

– Za trenerem Probierzem przemawia olbrzymie doświadczenie. Miał swoje sukcesy z Jagiellonią Białystok, przez kilka lat prowadził Cracovię. Jest czwartym selekcjonerem związanym z tak zasłużonym klubem, jak Górnik Zabrze – dodał.

