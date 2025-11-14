Jan Urban po meczu Polska - Holandia pojawił się na tradycyjnej konferencji prasowej. Selekcjoner naszej kadry wypowiedział się na temat stanu zdrowia swoich podopiecznych.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Holandia)

Urban już wie, kto nie wystąpi z Maltą

– Zwycięski remis Holendrów – takie zdanie padło z ust Kamila Grabary w pomeczowym wywiadzie. Polska strzeliła gola tuż przed przerwą i straciła bramkę tuż po wznowieniu gry. Chociaż Biało-Czerwoni nie sięgnęli po trzy punkty, Jan Urban mógł być zadowolony z postawy swojej drużyny. Jednak z obozu naszej kadry

Selekcjoner przyznał, że w spotkaniu z Maltą na pewno nie obejrzymy Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik opuścił murawę już w 13. minucie. Uraz zawodnika Fenerbahce wyklucza go z gry w poniedziałkowym pojedynku. Trener nie krył rozczarowania, ponieważ chciał sprawdzić, jak przebiega współpraca na linii Szymański – Zieliński.

Urban ujawnił, że to jedyny piłkarz, który nie będzie dostępny do jego dyspozycji. Stłuczenie, którego doznał Matty Cash, nie jest na tyle poważne, by uniemożliwić mu występ w rywalizacji na Ta’ Qali. Do kadry wraca Przemysław Wiśniewski, który w pojedynku z Holandią pauzował za kartki.