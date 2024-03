Komunikat ws. stanu zdrowia Casha i Frankowskiego. Złe wieści dla reprezentacji Polski

Imago / Foto Olimpik Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Przemysław Frankowski oraz Matty Cash doznali kontuzji w meczu z Estonią

Uraz Casha wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu

Frankowski ma być do dyspozycji selekcjonera na mecz z Walią

Lekarz reprezentacji Polski przekazał dobrą i złą wiadomość

Reprezentacja Polski, choć bez problemów wygrała 5:1 z Estonią, to okupiła awans do finału baraży dwiema kontuzjami. Z powodu urazu gry nie mógł kontynuować zarówno Przemysław Frankowski, jak i Matty Cash. W piątkowe popołudnie na stronie łączynaspiłka.pl udostępniony został specjalny komunikat ws. stanu zdrowia reprezentantów.

– Matty doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że uraz nie jest bardzo poważny, lecz wyklucza go z dalszego udziału w zgrupowaniu i meczu przeciwko Walii. Matty powróci do Anglii, gdzie będzie przechodził leczenie – powiedział lekarz kadry Jacek Jaroszewski.

– Przemek Frankowski doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, iż uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry. Przemek zostaje z nami i wdrażamy proces leczenia – dodał Jaroszewski.

Choć Przemysław Frankowski zostaje na zgrupowaniu reprezentacji, to wciąż nie wiadomo czy sztab medyczny naszej kadry doprowadzi go do pełnej sprawności na mecz z Walią. Tego czy wahadłowy znajdzie się w kadrze meczowej na decydujący mecz, powinniśmy dowiedzieć się w najbliższych dniach.