Reprezentacja Polski w październiku zagra z Wyspami Owczymi i Mołdawią

Eksperci zastanawiają się na kogo postawi Michał Probierz

Selekcjonerowi podpowiedział Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports

Paweł Wszołek wyróżniony. “Widzę go w wyjściowym składzie reprezentacji”

Reprezentacja Polski zmierzy się w październiku z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Będą to pierwsze spotkania Michała Probierza w roli selekcjonera. Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports, wskazał, jacy zawodnicy powinni występować w pierwszym składzie biało-czerwonych. Są nimi Paweł Wszołek i Przemysław Frankowski.

– Paweł Wszołek to obecnie najlepszy piłkarz Ekstraklasy. Jest w życiowej formie. Wiadomo, że był w Bundeslidze czy Serie A, ale są piłkarze, którzy szczyt formy osiągają po trzydziestce. Widzę go w wyjściowym składzie reprezentacji – wyróżnił Dumanowski.

– Przemysław Frankowski to murowany kandydat do gry od początku. Gra w Lidze Mistrzów i to gra dobrze. Nie byłoby zwycięstwa z Arsenalem, gdyby nie on – powiedział.