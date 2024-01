IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Cezary Kucharski skomentował niskie miejsce Lewandowskiego w głosowaniu na sportowca roku

Zdaniem byłego agenta Lewandowski stracił sympatię kibiców

Kucharski uważa, że Polak może winić tylko siebie i swoje otoczenie

Kibice przestali lubić Lewandowskiego?

Środowisko piłkarskie jest w sprawie zaskakująco niskiego miejsca Roberta Lewandowskiego podzielone. Sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski uważa, że napastnik Barcelony nie został doceniony przez głosujących. Wielu fanów, a także dziennikarzy zauważa jednak, że Lewandowski nie powinien mieć pretensji o miejsce poza pierwszą „10”. Pomimo mistrzostwa Hiszpanii i korony króla strzelców w La Liga, zawiódł w kadrze. Drugą część sezonu miał poza tym mizerną.

Przy okazji plebiscytu szpilkę wbić zdecydował się natomiast dawny agent Lewandowskiego, Cezary Kucharski. „Lewy stracił to, co wydawało się niemożliwe – sympatię kibiców! Niestety zapracował na to w tym roku razem ze swoim otoczeniem” – skomentował na portalu X.

sportowo chyba powinien być w pierwszej 10 plebiscytu PS ale Lewy stracił to co wydawało się niemożliwe-sympatię kibiców! Niestety zapracował na to w tym roku razem ze swoim otoczniem…🤷‍♂️ https://t.co/8c4PkR9oL1 — Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) January 6, 2024

Sportowcem roku za rok 2023 została bez zaskoczeń tenisistka Iga Świątek. Drugie miejsce zajął żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik, a na najniższym stopniu podium stanął siatkarz Aleksander Śwlika.

Czytaj także: Zaskakujące słowa z PZPN. Niskie miejsce Lewandowskiego to błąd