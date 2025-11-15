Polska młodzież notuje znakomity okres. W piątek kadra do lat 21 pokonała reprezentację Włoch, a dzień później drużyna U19 zaliczyła drugie zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Europy.

Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Polska U19

Polska U19 z drugą wygraną

Podopieczni Łukasza Sosina walczą o awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego Polska U19 pokonała 2:1 Bośnię i Hercegowinę (12.11). Na listę strzelców wpisali się Fabian Bzdyl (MSK Żylina) i Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań). Rywale odpowiedzieli za sprawą Rijada Telalovicia.

W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni mierzyli się z Mołdawią. W 25. minucie do siatki trafił Bzdyl, natomiast już sześć minut później do wyrównania doprowadził Nichita Caragheorghe. Polacy wrócili na prowadzenie w 50. minucie za sprawą kolejnej bramki wychowanka Cracovii i utrzymali korzystny wynik aż do ostatniego gwizdka.

Reprezentacja U19 wygrała spotkanie przeciwko Mołdawii w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy!👏👏



⚽️ Bzdyl 25’

⚽️ Bzdyl 51’



__

FT #POLMDA 🇵🇱🇲🇩 U19 2:1 pic.twitter.com/4DvIfzn5ag — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 15, 2025

We wtorek (18.11) drużynę prowadzona przez Sosina czeka ostatnie starcie, a więc potyczka z Włochami. Gospodarze turnieju mają za sobą jeden mecz. Italia rozbiła Mołdawię aż 8:0.

Polska U19 – Mołdawia U19 2:1 (1:1)

Bzdyl 25′, 50′ – Caragheorghe 31′