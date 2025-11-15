Polska U19 z drugą wygraną
Podopieczni Łukasza Sosina walczą o awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego Polska U19 pokonała 2:1 Bośnię i Hercegowinę (12.11). Na listę strzelców wpisali się Fabian Bzdyl (MSK Żylina) i Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań). Rywale odpowiedzieli za sprawą Rijada Telalovicia.
W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni mierzyli się z Mołdawią. W 25. minucie do siatki trafił Bzdyl, natomiast już sześć minut później do wyrównania doprowadził Nichita Caragheorghe. Polacy wrócili na prowadzenie w 50. minucie za sprawą kolejnej bramki wychowanka Cracovii i utrzymali korzystny wynik aż do ostatniego gwizdka.
We wtorek (18.11) drużynę prowadzona przez Sosina czeka ostatnie starcie, a więc potyczka z Włochami. Gospodarze turnieju mają za sobą jeden mecz. Italia rozbiła Mołdawię aż 8:0.
Polska U19 – Mołdawia U19 2:1 (1:1)
Bzdyl 25′, 50′ – Caragheorghe 31′