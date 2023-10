Reprezentacja Polski zagra w niedzielny wieczór z Mołdawią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Michał Probierz zdradził, że z problemami zdrowotnymi uporał się już Bartosz Bereszyński, który będzie brany pod uwagę w kontekście składu na to spotkanie.

Reprezentacja Polski zagra w niedzielę z Mołdawią

Pod uwagę w kontekście ustalania składu brany będzie Bartosz Bereszyński

Defensor pauzował w meczu z Wyspami Owczymi z uwagi na problemy zdrowotne

Komfortowa sytuacja dla Probierza

W niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski rozegra swoje drugie spotkanie podczas październikowego zgrupowania. Przed własną publicznością zmierzy się z Mołdawią. To starcie kluczowe w kontekście walki o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Ewentualna wygrana umocni Biało-Czerwonych w czołówce grupy E. W przypadku straty punktów, sytuacja zrobi się jeszcze bardziej skomplikowana.

Kilka dni temu Michał Probierz zadebiutował w roli selekcjonera, pokonując na wyjeździe Wyspy Owcze 2-0. Teraz zadanie będzie trudniejsze, bowiem dorobek punktowy Mołdawii budzi szacunek.

Selekcjoner na pewno nie musi obawiać się o sytuację zdrowotną w zespole. Wygląda na to, że wszyscy piłkarze powołani przez niego będą do dyspozycji. Na konferencji prasowej Probierz zdradził, że w treningu jest Bartosz Bereszyński, który z powodu urazu pauzował w meczu z Wyspami Owczymi. Wszystko wskazuje na to, że będzie on brany pod uwagę w kontekście wyjściowej jedenastki na niedzielę.

Michał Probierz: Bartek (Bereszyński) bierze udział w jednostkach, więc jeżeli nic się nie zmieni, będzie brany pod uwagę. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 14, 2023

