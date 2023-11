IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Marcin Dorna

Na reprezentacji Polski do lat 17 doszło do wielkiego skandalu

Przed startem mundialu w Indonezji czterech zawodników zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu

Za niesportowe zachowanie i złamanie regulaminu sztab szkoleniowy podjął decyzje o usunięciu czterech zawodników ze zgrupowania

Głos w tej sprawie zareagował dyrektor sportowy PZPN

Skandal w reprezentacji U-17. Dyrektor sportowy PZPN reaguje na aferę alkoholową

Marcin Dorna, dyrektor sportowy PZPN, zareagował na skandal, który wybuchł w reprezentacji Polski do lat 17. Przypomnijmy, że czterech piłkarzy zostało wydalonych za spożywanie alkoholu ze zgrupowania w Indonezji w ramach MŚ.

– Racjonalnie trudno znaleźć na to jakiekolwiek usprawiedliwienie. Ciężko to wytłumaczyć. Zawodnicy znają regulamin, wiedzą, co może się wiązać z zachowaniem, które poza ten regulamin wykracza. Mają też niestety przykłady spośród swoich rówieśników – skomentował dyrektor sportowy PZPN.

– Wykluczenie tej czwórki z mundialu to wartość wychowania, być może lekcji, którą ci zawodnicy zapamiętają na wiele lat, wyciągną z jej wnioski i wrócą silniejsi – ocenił Dorna.

