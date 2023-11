IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Na reprezentacji Polski do lat 17 doszło do wielkiego skandalu

Przed startem mundialu w Indonezji czterech zawodników zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu

Za niesportowe zachowanie i złamanie regulaminu sztab szkoleniowy podjął decyzje o usunięciu czterech zawodników ze zgrupowania

Głos w tej sprawie na kanale Prawda Futbolu zabrał trener Marcin Włodarski

Skandal w reprezentacji U-17. Trener Marcin Włodarski zareagował

Reprezentacja Polski do lat 17 niebawem rozpocznie mistrzostwa świata w Indonezji. Swoje pierwsze spotkanie na mundialu rozegra z Japonią już 11 listopada. Tymczasem na światło dziennie wyszły skandaliczne wieści. Czterech młodych piłkarzy zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu. Mowa o Oskarze Tomczyku, Filipie Wolskim (obaj Lech Poznań), Janie Łabędzkim (ŁKS) oraz Filipie Rózdze (Cracovia).

Całą sytuację na kanale Prawda Futbolu skomentował trener kadry Marcin Włodarski. Szkoleniowiec nie ukrywa, że był to trudny moment.

– Złamali regulamin, nasz wewnętrzny PZPN, decyzja mogła być tylko taka, że muszą, niestety dla nas i dla ich samych, opuścić zgrupowanie. Jest to moja osobista duża porażka. To jest porażką, bo my tych chłopców też chcemy wychowywać. Przebywamy z nimi bardzo dużo czasu. […] Traktuję to osobiście w kategorii porażki – ocenił Marcin Włodarski.

– My też chcemy podawać rękę i chcemy wychowywać. Nie możemy pozwalać na niektóre sytuacje i wierzę, że ci chłopcy to zrozumieją i jeszcze kiedyś, oczywiście nie blisko, ale w przyszłości […] do nas wrócą – dodał.

Trener poinformował także, że trwają prace nad załatwieniem możliwości powołania zastępców dla wyrzuconych zawodników.

