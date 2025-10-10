Dwóch piłkarzy opuszcza zgrupowanie! Kontuzje!

21:57, 10. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Łączy nas piłka

Reprezentacja Polski w meczu z Litwą będzie musiała radzić sobie bez dwóch zawodników. Zgrupowanie opuszczą Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski.

Jan Urban (Polska - Nowa Zelandia)
ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban (Polska - Nowa Zelandia)

Reprezentacja Polski osłabiona

Zwycięstwo z Nową Zelandią, ale w stylu, który nikogo nie przekonuje – reprezentacja Polski nie zachwyciła w czwartkowym meczu towarzyskim. Jan Urban dokonał kilku zmian w podstawowym składzie w porównaniu z wrześniowym meczem z Finlandią. W wyjściowej jedenastce znalazło się miejsce między innymi dla Bartłomieja Drągowski i Przemysława Frankowskiego.

Obu piłkarzy zabraknie w kadrze na niedzielny pojedynek z Litwą. Sztab szkoleniowy przekazał tę informację za pośrednictwem profilu „Łączy nas piłka”. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać o tym, z jakimi kontuzjami zmagają się wspomniani zawodnicy:

– Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda i opuści zgrupowanie w sobotni poranek – ujawnił Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski.

