Co z murawą na mecz z Albanią? Mamy komentarz z PGE Narodowego. „Dokładamy wszelkich starań”

Za chwilę to będzie najważniejsza murawa
Ostra zima w dużej części Polski sprawiła, że murawy na niektórych stadionach Ekstraklasy znajdują się w tragicznym stanie. Najwięcej mówiło się ostatnio o trawie na obiekcie Radomiaka. Była na tyle kiepska, że miasto zdecydowało się na jej wymianę.
Podobnie jest w Gdyni, ale i w innych miejscach. W niektórych klubach, jak choćby na Legii, na wymianę zdecydowano się już wcześniej. Ale…
Za kilka dni cała piłkarska Polska skupi się już tylko na jednym, a więc meczu barażowym reprezentacji Polski z Albanią. To oznacza, że najważniejszą murawą w Polsce stanie się wówczas ta z PGE Narodowego.
„Będzie nowo ułożona”
Jak więc wygląda sytuacja w tym momencie? Na jakim etapie są prace? Skąd dokładnie dotrze trawa? O to goal.pl zapytał Małgorzatę Bajer, która jest rzecznikiem prasowym PGE Narodowego.
– PGE Narodowy jest areną wielofunkcyjną, która – dzięki betonowej płycie – może gościć różnorodne wydarzenia. Oprócz meczów reprezentacji Polski odbywają się tu koncerty światowych gwiazd, zawody żużlowe czy wydarzenia motorsportowe.
Na co dzień zatem na PGE Narodowym nie ma murawy – jest ona każdorazowo układana specjalnie na potrzeby meczów piłkarskich. Co do zasady jest to nowa murawa, z wyjątkiem sytuacji, gdy w krótkim odstępie czasu rozgrywane są np. tzw. dwumecze. W przypadku meczu Polska – Albania zawodnicy zagrają na nowo ułożonej murawie – przekazała nam Małgorzata Bajer.
Dotarła prosto z Węgier
A skąd dokładnie dociera trawa na ten arcyważny mecz?
– Jest dostarczona z plantacji na Węgrzech. Jej ułożenie zostało zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, w oparciu o szczegółowy i precyzyjnie realizowany harmonogram prac. Pragniemy podkreślić, że kluczowe znaczenie dla jakości murawy ma właściwe zaplanowanie całego procesu oraz dbałość o każdy, nawet najmniejszy szczegół.
Harmonogram został opracowany zgodnie z postanowieniami umowy z PZPN, w ścisłej współpracy z firmą odpowiedzialną za układanie murawy oraz doświadczonym greenkeeperem, który nadzoruje wszystkie etapy prac. To on – w porozumieniu z operatorem stadionu – podejmuje decyzje dotyczące ewentualnych działań na murawie w dniach poprzedzających mecz – dodaje rzecznik PGE Narodowego.
Trawa tylko dla piłkarzy
A czy przed samym meczem na stadionie odbędą się jakiekolwiek aktywności na murawie, nie związane z meczem? – Podkreślamy, że w tym czasie nie są prowadzone żadne aktywności niezwiązane z piłką nożną; przed spotkaniem Polska-Albania zaplanowano wyłącznie oficjalne treningi obu drużyn – informuje rzecznik PGE Narodowego.
I dodaje: – Proces przygotowania murawy jest złożony i wymaga ścisłej koordynacji – znaczenie ma nie tylko każdy dzień, ale również każda godzina. Nad jego przebiegiem czuwają doświadczeni eksperci, którzy odpowiadają za najwyższe standardy wykonania.
Jako operator największego stadionu w Polsce dokładamy wszelkich starań, aby murawa spełniała najwyższe wymagania sportowe oraz oczekiwania zawodników, sztabów szkoleniowych i delegatów federacji piłkarskich – zarówno w dniu treningu, jak i meczu.
„PZPN to jeden z kluczowych partnerów”
Nadchodzący mecz to jedno z najważniejszych wydarzeń na Narodowym w najbliższym czasie.
– Polski Związek Piłki Nożnej jest jednym z naszych kluczowych partnerów. Od lat wspólnie realizujemy najważniejsze wydarzenia sportowe, dbając o ich najwyższy poziom organizacyjny. Doświadczenie ostatnich lat potwierdza, że PGE Narodowy pozostaje najlepszym miejscem rozgrywania meczów reprezentacji Polski.
Jesteśmy przekonani, że również podczas spotkania Polska – Albania murawa spełni wszystkie oczekiwania, a warunki gry będą w pełni odpowiadały standardom międzynarodowym – kończy Małgorzata Bajer.