Brzęczek zabrał głos nt. znakomitej formy U21. Wystawił jasną notę

Reprezentacja Polski do lat 21 spisuje się w ostatnich miesiącach znakomicie. Na zakończenie 2025 roku, występy kadry podsumował Jerzy Brzęczek, który w rozmowie z "Łączy Nas Piłka" wystawił kadrze ocenę sześć.

Kadra na szóstkę

Reprezentacja Polski do lat 21 notuje w ostatnim czasie bardzo dobre wyniki. Właściwie można powiedzieć, że pod wodzą Jerzego Brzęczka kadra młodzieżowa stała się w jakimś sensie perełką w oku wielu kibiców. Wszyscy zwracają bowiem uwagę nie tylko na wyniki – sześć zwycięstw w sześciu meczach eliminacji do mistrzostw Europy – ale i bardzo dobry styl, jaki prezentują nasi reprezentanci.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na liczbę zdobywanych goli; do tej pory w eliminacjach do młodzieżowego Euro więcej razy do siatki rywali trafiali tylko Portugalczycy, a mniej od Polaków mają chociażby piłkarze reprezentacji Hiszpanii. Niemniej za dobrą pracę z kadrą do lat 21 doceniany jest sam Jerzy Brzęczek, który po wygranym wyjazdowym spotkaniu z Macedonią Północną podsumował ostatni czas z kadrą w rozmowie z „Łączy Nas Piłka”.

– Sam bym wystawiłbym szóstkę drużynie. Skala trudności w tych eliminacjach rosła z każdym meczem. Punktem szczytowym był pojedynek z Włochami. Dla mnie to powód do wielkiej dumy i satysfakcji, że mogę pracować z taką grupą ludzi – tak piłkarzami, jak i całym sztabem kadry, wszystkimi, którzy tworzą ten zespół. Stworzyliśmy super atmosferę, wykonaliśmy kawał roboty. Ja staram się tylko nie przeszkadzać – ocenił Jerzy Brzęczek w rozmowie z „Łączy Nas Piłka”.

