Michał Probierz w październiku zadebiutował jako selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski

Jego kadra nie wypadła najlepiej w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią

O przyszłość selekcjonera zapytany został Zbigniew Boniek, który wyraził się jasno

Jaka przyszłość czeka Probierza? Boniek mówi co trzeba zrobić

Reprezentacja Polski w październikowych meczach kwalifikacyjnych do Euro 2024 zdobyła cztery punkty, co jest rozczarowującym wynikiem. Michał Probierz poprowadził kadrę do wygranej z Wyspami Owczymi i remisu z Mołdawią. Dotychczasową pracę selekcjonera ocenił Zbigniew Boniek.

– Ja do misji Probierza jestem nastawiony pozytywnie. Za Santosa każdy robił to, co mu się podobało, dzisiaj widać, że każdy piłkarz jest z trenerem, wszyscy ciągną wózek w tę samą stronę, widać kolektyw, radość. To są ważne elementy w piłce reprezentacyjnej – przekonuje były szef PZPN w rozmowie z Polsatem Sport.

– Ciężko budować przyszłość na porażkach. Absolutnie należę do partii przyjaciół Michała Probierza, ale jeśli po tym, jak nie wygraliśmy z Mołdawią nie wygramy z Czechami w Polsce i odpadniemy w barażach, to pozycja trenera będzie ciężka i trudna do obrony – dodał Zbigniew Boniek, który apeluje o rozliczenie Michała Probierza dopiero po najważniejszych meczach.

