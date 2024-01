IMAGO / ANE Edition Na zdjęciu: Santiago Hezze

Santiago Hezze otrzymał niedawno polski paszport

Babcia zawodnika Olympiakosu Pireus była Polką

Selekcjoner Michał Probierz planuje spotkanie z piłkarzem

Santiago Hezze w reprezentacji Polski? Michał Probierz planuje spotkanie

Santiago Hezze to zawodnik, o którym Biało-czerwoni kibice mogli usłyszeć kilkanaście dni temu. Argentyńczyk, grający na co dzień w Olympiakosie Pireus, otrzymał polski paszport. Mógł się o niego ubiegać ze względu na to, że jego babcia była Polką. Dokument był potrzebny przede wszystkim do gry w klubie, ponieważ od teraz zawodnik będzie traktowany jako piłkarz z obszaru Unii Europejskiej.

Jak się jednak okazuje, Santiago Hezze może wkrótce zasilić reprezentację Polski. TVP Sport ustaliło, że selekcjoner Michał Probierz planuje spotkanie z piłkarzem. Wcześniej PZPN potwierdził obserwację zawodnika, ale brak polskiego paszportu nie skłonił federacji do rozpoczęcia rozmów.

Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby Santiago Hezze zadebiutował w polskiej kadrze. Decyzja zależy tylko i wyłącznie od preferencji Michała Probierza.

Argentyńczyk ma 22 lata i występuje na pozycji defensywnego pomocnika. W sezonie 2023/2024 jest podstawowym zawodnikiem Olympiakosu Pireus. Wystąpił w 22 meczach, spędzając na boisku 1767 minut.

