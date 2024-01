Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami, ale nadal nie wiemy, czy w turnieju finałowym wystąpi reprezentacja Polski. Biało-czerwoni o awans zagrają w zaplanowanych na marzec barażach. Według symulacji przeprowadzonej przez superkomputer BETSiE to właśnie drużyna Michała Probierza jest zdecydowanym faworytem rywalizacji w ścieżce A.

IMAGO/Katarzyna Plewczynska/Fotostyk Photo Agency Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

W marcu reprezentację Polski czekają barażowe mecze o awans na Euro 2024

Biało-czerwoni w półfinale baraży zagrają z Estonią. Przy ewentualnym zwycięstwie w finale ich rywalem będzie Walia lub Finlandia

Superkomputer BETSiE wskazał Polskę jako jednego z wyraźnych faworytów do awansu

Baraże o Euro 2024 już w marcu

Reprezentacja Polski sprawiła zawód w zasadniczej części eliminacji Euro 2024 i zajęła dopiero trzecie miejsce w swojej grupie. Biało-czerwoni uplasowali się za plecami Albanii i Czech. Nie stracili jednak szansy na udział w niemieckim turnieju. O awans zagrają w barażach, które odbędą się w dniach 21-26 marca tego roku.

Polska rywalizować będzie w barażowej ścieżce A. W półfinałowym meczu zmierzy się z Estonią, a mecz rozegrany zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie. W drugiej parze, o grę w finale baraży rywalizować będą reprezentacje Walii i Finlandii. W ewentualnym finale zespół Michała Probierza zagra na wyjeździe.

Na papierze faworytem do awansu na Euro 2024 wydaje się być reprezentacja Polski. Potwierdza to również symulacja dokonana przez superkomputer BETSiE. Według niej Biało-czerwoni mają aż 52,90% szans na wywalczenie awansu. Praktycznie bez szans pozostaje półfinałowy rywal polskiego zespołu – Estonia. Z symulacji wynika tym samym, że awans do finału powinien być dla naszego zespołu formalnością.

Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka reprezentację Polski w finale. Według superkomputera BETSiE, za plecami Polski po względem szans na awans do turnieju finałowego jest Walia – 37,58%.

Szanse na awans na Euro 2024 z barażowej ścieżki A wg BETSiE

ścieżka A Polska 52,90% Walia 37,58% Finlandia 8,29% Estonia 1,23%

BETSiE dokonał również oceny szans na awans na Euro 2024 w pozostałych dwóch barażowych ścieżkach. W nich również wskazał wyraźnych faworytów. W ścieżce B największe szanse daje Ukrainie, która rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Izrael i Islandia. W ścieżce C faworytem jest Grecja. Poza nią o awans grać będą zespoły Gruzji, Luksemburga i Kazachstanu.

Szanse na awans na Euro 2024 z barażowych ścieżek B i C wg BETSiE

ściężka B ścieżka C Ukraina 50,05% Grecja 56,07% Izrael 20,15% Gruzja 32,13% Bośnia i H. 16,43% Luksemburg 10,05% Islandia 13,36% Kazachstan 1,75%

Tak tworzone są wyliczenia

Superkomputer BETSiE prognozy tworzy na podstawie nie tylko dotychczas rozegranych spotkań, ale również tych, które rozegrane zostaną w przyszłości. Wyniki prognozowane są na podstawie współczynnika xG.

Podczas analizy branych pod uwagę jest kilka elementów meczowych: bramki dla i przeciwko danej drużynie, czy także strzały celne i strzały niecelne. Każdy z tych elementów nie jest równy sobie. Wszystkie dane są korygowane. Biorąc pod uwagę wszystkie te dane BETSiE przypisuje każdej drużynie średnią oczekiwanych zdobytych i straconych bramek, a następnie szacuje prawdopodobieństwo wygrania, zremisowania lub przegrania każdego spotkania.