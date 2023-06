fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak nie kończy jeszcze obecnego sezonu

W niedzielę poprowadzi on spotkanie podlaskiej A-klasy

KS Turośnianka świętuje w ten sposób awans do klasy okręgowej

Wielka atrakcja w A-klasie

Szymon Marciniak przeżywa najlepsze miesiące w swojej karierze. Pod koniec zeszłego roku sędziował finał mistrzostw świata w Katarze, zaś kilka dni temu dane mu było poprowadzić finał Ligi Mistrzów. W obu tych spotkaniach spisał się bardzo dobrze, nie popełniając praktycznie żadnych błędów.

Co ciekawe, Marciniak sezonu jeszcze nie kończy. Już w niedzielę będzie on bowiem główną atrakcją meczu podlaskiej A-klasy. Został on poproszony o sędziowanie spotkania pomiędzy KS Turośnianką a GKS Rutki. Pierwszy zespół świętuje w ten sposób zapewniony już awans do klasy okręgowej.

Do Podlasia Marciniak uda się prywatnym samolotem, opłaconym przez jednego ze sponsorów KS Turośnianki.

To bardzo niestandardowa decyzja Marciniaka, choć nie podejmuje jej po raz pierwszy. W środę prowadził on bowiem starcie IV ligi łódzkiej.

