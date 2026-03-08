Porto mierzy się ze Beficą w hitowym starciu 25. kolejki Liga Portugal. Znamy składy na spotkanie na Estadio da Luz w Lizbonie.

Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (Sporting CP - FC Porto)

Porto kontra Benfica. Polacy od pierwszej minuty

Przed nami hitowy pojedynek w Liga Portugal Na Estadio da Luz Benfica podejmie Porto w 25. kolejce krajowych zmagań. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – w ostatnim bezpośrednim starciu 1:0 triumfowały Smoki, ale w lidze padł remis 1:1. Kto sięgnie po zwycięstwo w Lizbonie? Poznaliśmy oficjalne składy na tę rywalizację.

Tym razem trener Francesco Farioli wystawił trzech Polaków w podstawowej jedenastce Smoków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski rozpoczną zmagania od pierwszej minuty.

Benfica – Porto: oficjalne składy

Benfica: Trubin – Dahl, Otamendi, Araujo, Dedić – Rios, Rafa Silva, Barrenechea – Schjelderup, Pavlidis, Prestianni

Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga – Oskar Pietuszewski, Deniz Gul, Pepe