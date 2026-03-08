Wielki hit w Portugalii! Farioli zdecydował ws. Polaków

18:01, 8. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  FC Porto

Porto mierzy się ze Beficą w hitowym starciu 25. kolejki Liga Portugal. Znamy składy na spotkanie na Estadio da Luz w Lizbonie.

Jan Bednarek (Sporting CP - FC Porto)
Obserwuj nas w
Brazil Photo Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (Sporting CP - FC Porto)

Porto kontra Benfica. Polacy od pierwszej minuty

Przed nami hitowy pojedynek w Liga Portugal Na Estadio da Luz Benfica podejmie Porto w 25. kolejce krajowych zmagań. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji – w ostatnim bezpośrednim starciu 1:0 triumfowały Smoki, ale w lidze padł remis 1:1. Kto sięgnie po zwycięstwo w Lizbonie? Poznaliśmy oficjalne składy na tę rywalizację.

Tym razem trener Francesco Farioli wystawił trzech Polaków w podstawowej jedenastce Smoków. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski rozpoczną zmagania od pierwszej minuty.

Benfica – Porto: oficjalne składy

Benfica: Trubin – Dahl, Otamendi, Araujo, Dedić – Rios, Rafa Silva, Barrenechea – Schjelderup, Pavlidis, Prestianni

Porto: Diogo Costa – Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Alberto Costa – Alan Varela, Victor Froholdt, Gabri Veiga – Oskar Pietuszewski, Deniz Gul, Pepe

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź