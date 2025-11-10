Wiadomo ile będzie pauzować Bednarek. Borek przekazał wieści

Jan Bednarek w ostatni weekend nabawił się urazu, który wyklucza go ze zgrupowania reprezentacji Polski. Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" przekazał, że obrońca będzie pauzować trzy tygodnie.

MTB-Photo/Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek wypada na trzy tygodnie

Jan Bednarek w ostatnich tygodniach, a nawet i miesiącach notował bardzo dobry okres. Właściwie można powiedzieć, że od momentu zmiany klubu na FC Porto i odejścia z Southampton, Polak przeżywa jeden ze swoich najlepszych okresów w karierze. Defensywa zespołu z Półwyspu Iberyjskiego w nim w składzie praktycznie nie traci goli, a cały zespół jest w doskonałej formie.

Dobre występy w klubie przekładają się także na dobrą formę Bednarka w reprezentacji Polski, gdzie pod wodzą Jana Urbana jest absolutnym liderem. Dlatego tak martwić może selekcjonera oraz kibiców informacja, że defensora zabraknie podczas rozpoczynającego się zgrupowania. Wszystko bowiem przez fakt, że w ostatnim meczu ligowym nabawił się on kontuzji, która wyklucza go na kilka tygodni. Na ile dokładnie? Tę informację przekazał Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

– Dostałem informację od jego managementu, że to jest jednak naciągnięte więzadło w kolanie. Około 3 tygodni przerwy w treningu – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” w „Kanale Sportowym”.

Jan Bednarek do tej pory w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 9 milionów euro. Jego umowa w FC Porto wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

