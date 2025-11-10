Wiadomo ile będzie pauzować Bednarek. Borek przekazał wieści

13:18, 10. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, Kanał Sportowy

Jan Bednarek w ostatni weekend nabawił się urazu, który wyklucza go ze zgrupowania reprezentacji Polski. Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego" przekazał, że obrońca będzie pauzować trzy tygodnie.

Jan Bednarek
Obserwuj nas w
MTB-Photo/Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek wypada na trzy tygodnie

Jan Bednarek w ostatnich tygodniach, a nawet i miesiącach notował bardzo dobry okres. Właściwie można powiedzieć, że od momentu zmiany klubu na FC Porto i odejścia z Southampton, Polak przeżywa jeden ze swoich najlepszych okresów w karierze. Defensywa zespołu z Półwyspu Iberyjskiego w nim w składzie praktycznie nie traci goli, a cały zespół jest w doskonałej formie.

Dobre występy w klubie przekładają się także na dobrą formę Bednarka w reprezentacji Polski, gdzie pod wodzą Jana Urbana jest absolutnym liderem. Dlatego tak martwić może selekcjonera oraz kibiców informacja, że defensora zabraknie podczas rozpoczynającego się zgrupowania. Wszystko bowiem przez fakt, że w ostatnim meczu ligowym nabawił się on kontuzji, która wyklucza go na kilka tygodni. Na ile dokładnie? Tę informację przekazał Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

POLECAMY TAKŻE

Jan Bednarek
Urban ma ból głowy. Lider defensywy nie zagra z Holandią?
Jan Urban
Urban ogłosił powołania. Oto kadra na mecze z Holandią i Maltą
Hansi Flick
Barcelona czeka na oferty. Wielki talent może odejść

Dostałem informację od jego managementu, że to jest jednak naciągnięte więzadło w kolanie. Około 3 tygodni przerwy w treningu – powiedział Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” w „Kanale Sportowym”.

Jan Bednarek do tej pory w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 9 milionów euro. Jego umowa w FC Porto wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Wielkie zainteresowanie meczem z Holandią. Tyle czasu wystarczyło, aby sprzedać bilety! [NOWE INFORMACJE]