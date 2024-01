Ujawniono zarobki Fernando Santosa w Turcji. Ogromne pieniądze

fot. Imago/Seskim Photo TR Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos kilka dni temu objął Besiktas

Portugalczyk podpisał kontrakt do połowy 2025 roku

Na mocy całej umowy z Turkami ma zarobić aż 4,5 mln euro

Wielka pensja dla Santosa

Fernando Santos po zwolnieniu z reprezentacji Polski na trenerskim bezrobociu pozostał przez niespełna cztery miesiące. Kilka dni temu dość niespodziewanie objął Besiktas. Klub ze Stambułu znajduje się w tym sezonie w bardzo dużym kryzysie i postawił na doświadczonego szkoleniowca, który ma za zadanie wyprowadzić drużynę na właściwe tory.

Pierwszy mecz po podpisaniu kontraktu Portugalczyk spędził na trybunach. W kolejnej ligowej kolejce zasiądzie już na ławce rezerwowych. Władze Besiktasu wiele obiecują sobie po tej współpracy, nie zważając na to, że Santos dopiero co zaliczył fatalny wynik z polską kadrą.

Turecki portal fanatik.com.tr ujawnił zarobki Santosa w Stambule. Podpisał on kontrakt do połowy 2025 roku, na mocy którego zarobi łącznie aż 4,5 mln euro. To oznacza, że jego roczna pensja wynosi 3 mln euro. To zdecydowanie więcej niż w reprezentacji Polski, gdzie otrzymywał nieco ponad milion euro za rok.

Zobacz również: Legia Warszawa stara się o napastnika. Gra na zapleczu Bundesligi