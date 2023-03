Wieczysta Kraków jest głównym kandydatem do awansu do drugiej ligi. Zwłaszcza, że ŁKS Łagów, czyli dotychczasowy lider, wycofał się z rozgrywek. W rozmowie z portalem LoveKrakow.pl trener trzecioligowca Dariusz Marzec wypalił, że jego zespół mógłby poradzić sobie w Ekstraklasie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Marzec

Wieczysta Kraków zajmuje obecnie drugie miejsce w trzeciej lidze

W jej składzie roi się od znanych w Polsce zawodników, więc jest faworytem do awansu

Dariusz Marzec uważa, że jego zespół byłby w stanie utrzymać się w Ekstraklasie

Dariusz Marzec wierzy w swoich zawodników

Wieczysta Kraków jest fenomenem na skalę krajową. Ogromny budżet pozwala jej ściągać uznanych w Polsce zawodników i oferować im kontrakty, przewyższające nawet te w klubach z Ekstraklasy. Trzecioligowiec ma w swoich szeregach między innymi Radosława Majewskiego, Sławomira Peszkę, Thibaulta Moulina czy Michała Maka. Ostatnia trójka zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi.

Przed wznowieniem rundy wiosennej Wieczysta zajmuje drugą lokatę w swojej grupie. Po wycofaniu się z rozgrywek dotychczasowego lidera, czyli ŁKS Łagów, to właśnie krakowianie są faworytem do awansu do drugiej ligi.

Po zimowym okresie przygotowawczym Dariusz Marzec sugeruje, że jego zespół mógłby nawet utrzymać się w Ekstraklasie.

– Po sparingach z mocnymi rywalami mogę powiedzieć, że Wieczysta utrzymałaby się w Ekstraklasie, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli miałbym do dyspozycji wszystkich zawodników, którzy teraz leczą kontuzje, poradziliby sobie w najwyższej lidze. Taka jakość na pewno by się obroniła. To ponad 30 graczy, wielu ma ogromne doświadczenie – mówi Marzec.

