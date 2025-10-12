To może być koniec sezonu! Fatalne wieści ws. Ewy Pajor

Ewa Pajor w meczu FC Barcelona Femeni - Atletico Madryt doznała kontuzji kolana. Z informacji serwisu Esport 3 wynika, że Polka zerwała więzadła krzyżowe. To może być dla niej koniec sezonu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Media: Pajor zerwała więzadła krzyżowe!

Ewa Pajor od początku sezonu potwierdzała, że świetnie przygotowała się do rozgrywek w kampanii 2025/2026. W ośmiu meczach zdobyła łącznie osiem goli i zanotowała trzy asysty. Ostatni raz na listę strzelczyń wpisała się w niedzielę w starciu z Atletico Madryt. FC Barcelona Femeni wygrała (6:0), ale komplet punktów okupiła kontuzją jednej z najważniejszych zawodniczek w pierwszym składzie.

Kataloński klub niedługo po meczu opublikował komunikat ws. Pajor. Polka skręciła prawe kolano, a w poniedziałek ma przejść szczegółowe badania, które rozjaśnią sytuację dot. powstałego urazu. Z Hiszpanii płyną jednak koszmarne wieści ws. stanu zdrowia napastniczki. Niewykluczone, że reprezentantka Polski nie pojawi się już na boisku w trwającym sezonie.

Z informacji Esport3 wynika, Ewa Pajor zerwała więzadła krzyżowe w prawym kolanie. Jest to jedna z najcięższych kontuzji, która wymaga wielomiesięcznej rehabilitacji. Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to będzie to koniec sezonu dla kapitan reprezentacji Polski.

Pajor gra w Barcelonie od 2024 roku, gdy po dziewięciu latach opuściła VfL Wolfsburg. Na ten moment w barwach Dumy Katalonii rozegrała 54 spotkania, strzelając aż 51 goli. W poprzednim sezonie została najskuteczniejszą piłkarką Liga F Women.