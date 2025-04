Ten Hag znów w Eredivisie? Sensacyjny zwrot ws. byłego trenera Man Utd

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

PSV szykuje sensację – Erik ten Hag bliski niespodziewanego powrotu?

W Holandii coraz głośniej mówi się o możliwym powrocie Erika ten Haga do Eredivisie. Zaskakujące jest jednak to, że były szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam, który niedawno zakończył pracę w Manchesterze United, miałby tym razem objąć stery u największego rywala swojego byłego klubu – PSV Eindhoven. Informacje te pojawiły się w popularnym holenderskim podcaście “Hard Gras”, który sugeruje, że dni Petera Bosza na ławce trenerskiej ekipy z Eindhoven mogą być policzone.

Choć początkowo spekulacje brzmiały niewinnie, szybko nabrały na sile. – Widziałem już Ten Haga gotowego do przejęcia PSV, na jego twarzy było widać triumf – żartował jeden z dziennikarzy podcastu. Argumenty są jednak poważne. Obecny trener, Peter Bosz, mimo dysponowania najmocniejszą kadrą w Holandii, zawiódł na wszystkich frontach – odpadł z krajowego pucharu, Ligi Mistrzów, a także praktycznie stracił szanse na tytuł mistrza kraju.

Zobacz również: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka (WIDEO)

Dla Ten Haga byłby to swoisty powrót do przeszłości. W 2009 roku przez dwa sezony pracował już w Eindhoven jako asystent Freda Ruttena. Choć wówczas PSV nie osiągnęło spektakularnych sukcesów, to dla Ten Haga była to bardzo cenna lekcja trenerskiego rzemiosła. Pod swoją opieką miał wówczas takie talenty jak Memphis Depay, Jetro Willems czy Jurgen Locadia.

W 2019 roku, będąc trenerem Ajaksu, Ten Hag sam porównywał oba kluby: – PSV jest bardziej rodzinnym miejscem, atmosfera jest bardziej przyjazna. W Amsterdamie świat jest twardszy i bardziej bezpośredni.

Sam zainteresowany podkreślał niedawno, że do 1 lipca nie podejmie żadnych zobowiązań zawodowych, co oznacza, że latem będzie dostępny do rozmów z potencjalnymi klubami. Jeśli więc Bosz ostatecznie odejdzie, Ten Hag mógłby być pierwszym wyborem dla PSV.