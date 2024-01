IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański wziął bezpośredni udział w decydującej akcji meczu Gaziantep – Fenerbahce

To po dośrodkowaniu reprezentanta Polski padła bramka dla gości

“Żółte kanarki” wygrały 1:0, a 24-latek popisał się kolejną asystą

Szymański kapitalnie dogrywa w decydującym momencie

Sebastian Szymański bez wątpienia jest obecnie najlepiej prezentującym się zawodnikiem reprezentacji Polski. Ofensywny pomocnik regularnie bierze bezpośredni udział w akcjach bramkowych Fenerbahce, notując asysty lub wpisując się na listę strzelców. W środowym meczu z Konyasporem dwukrotnie celnie dogrywał do swoich partnerów, a znakomity występ zwieńczył trafieniem.

Cztery dni później 24-latek znowu przyczynił się do triumfu lidera tureckiej Super Lig. Fenerbahce długo nie potrafiło sforsować szyków defensywnych Gaziantep FK. W 50. minucie goście zmarnowali znakomitą okazję, ale Edin Dżeko nie wykorzystał rzut karnego. Florina Nitę udało się pokonać dopiero w 81. minucie. Po koronkowej akcji Szymański dorzucił w szesnastkę, a Irfan Can Kahveci skierował piłkę do siatki rumuńskiego golkipera.

Tuż przed ostatnim gwizdkiem znakomitą paradą popisał się Dominik Livaković – Chorwat uratował “Żółte kanarki”. Spotkanie na Kalyon Stadyumu zakończyło się skromnym zwycięstwem podopiecznych İsmail Kartala, którzy mają w dorobku 53 punkty i prowadzą w ligowej tabeli. Szymański w tym pojedynku zanotował ósmą asystę w krajowych zmaganiach.