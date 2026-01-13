Oskar Pietuszewski bardzo szybko może doczekać się debiutu w barwach FC Porto. Trener Francesco Farioli przyznał, że 17-letni Polak może znaleźć się w kadrze meczowej na hitowe starcie z Benfiką

Oskar Pietuszewski

Trener FC Porto jasno o Pietuszewskim

Oskar Pietuszewski stał się w styczniu bohaterem hitowego transferu. 17-letni wychowanek Jagiellonii Białystok dołączył do FC Porto. Początkowo nastolatek nie mógł nawet trenować w nowym klubie. FIFA musiała zarejestrować najpierw zarejestrować transfer młodego skrzydłowego.

Pietuszewski otrzymał już zgodę na treningi. Polak ma już za sobą pierwsze zajęcia w FC Porto. Niewykluczone, że 17-latek wkrótce będzie mógł pokazać swoje umiejętności na boisku. Młodzieżowy reprezentant Polski ma szansę znaleźć się w kadrze meczowej FC Porto na środowe spotkanie z Benfiką w Pucharze Portugalii.

– Papiery Oskara zostały zatwierdzone kilka godzin temu. Dziś po raz pierwszy trenował z grupą. Możliwe, że jutro zostanie powołany – ujawnił trener Francesco Farioli na konferencji prasowej.

– To młody zawodnik z dużym potencjałem, ale musi się zaadaptować do nowego kraju, nowej ligi i nowych wymagań. Oczywiście pomoc Bednarka i Kiwiora przyspiesza ten proces, ale nie możemy zapominać, że to zawodnik z rocznika 2008 i chociaż ma duży talent, integracja z drużyną zajmie mu trochę czasu – dodał szkoleniowiec FC Porto. Spotkanie z Benfiką zaplanowano na środę, 14 stycznia o 21:45.

