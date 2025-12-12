Szalony mecz w Niemczech. Polacy w centrum wydarzeń

Hertha Berlin po szalonym meczu zdobyła tylko punkt przeciwko Greuther Fürth. Asystą przy jednym z trafień popisał się Michał Karbownik, który nie był jedynym Polakiem nie boisku.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Karbownik

Karbownik z asystą, Hertha na remis

Hertha Berlin rozgrywa kolejny sezon na zapleczu Bundesligi. Klub ze stolicy Niemiec zaangażowany jest walkę o bezpośredni awans. Sam jednak nie ułatwia sobie sytuacji. W minionej kolejce lepszy ok Herthy okazał się Magdeburg, który wygrał 2:0. Powrót na zwycięską ścieżkę miał nastąpić w piątkowy wieczór na wyjeździe przeciwko Greuther Fürth.

Od pierwszej minuty na boisku zameldował się Michał Karbownik. Do przerwy jego zespół prowadził 2:1. Po godzinie gry na tablicy wskazującej wynik było już 3:1, a to za sprawą zagrania polskiego zawodnika. W 62. minucie 24-latek podłączył się do akcji ofensywnej i dograł piłkę spod linii końcowej. Podanie na gola zamienił Luca Schuler. Dla Karbownika była to druga asysta w sezonie 2025/2026.

W 67. minucie na boisku pojawił się z drugi z Polaków w szeregach Herthy, a był to Dawid Kownacki. Były napastnik Lecha Poznań liczył, że uda mu się jeszcze podwyższyć prowadzenie. Tymczasem berlińczycy w 81. minucie stracili gola na 3:3. Takim wynikiem zakończył się ten szalony pojedynek 16. kolejki 2. Bundesligi. Hertha do miejsca dającego bezpośredni awans traci trzy punkty.

