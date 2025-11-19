Superpuchar Francji wyjedzie z Europy. PSG i OM zagrają w nowym miejscu!

Superpuchar Francji to jedno z tych spotkań, które elektryzuje kibiców. Tymczasem znana jest lokalizacja wydarzenia, które odbędzie się w styczniu przyszłego roku.

fot. LE PICTORIUM . Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Mecz o Superpuchar Francji w Kuwejcie

Superpuchar Francji w tym sezonie jeszcze się nie odbył. Mecz zaplanowany jest na 8 stycznia. Tymczasem znana jest już lokalizacja meczu, w którym zmierzą się ze sobą Paris Saint-Germain oraz Olympique Marsylia.

Rywalizacja z udziałem mistrza Ligue 1 i zdobywcy Pucharu Francji odbędzie się na stadionie Jaber Al Ahmed w Kuwejcie. S[potkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. Obsada sędziowska jest jeszcze do ustalenia. Informacje na ten temat pojawi się w odrębnym komunikacie.

Ogólnie mecze o Superpuchar Francji odbywają się poza granicami kraju od 2009 roku. Poprzednie edycje odbyły się już w: Katarze, Izraelu, Chinach, Maroku, Stanach Zjednoczonych, Tunezji i Kanadzie. Teraz do tej listy dołączy Kuwejt.

W tym roku Paris Saint-Germain i Olympique Marsylia miały okazję rywalizować ze sobą już dwa razy. W marcu lepsza była stołeczna ekipa, wygrywając dwoma golami (3:1). Z kolei we wrześniu lepsi byli marsylczycy (1:0).

PSG i OM po raz ostatni o Superpuchar Francji miały okazję zagrać ze sobą w czasie pandemicznym, w styczniu 2021 roku. Wówczas w meczu bez udziału kibiców górą byli paryżanie (2:1). Bramki w tym starciu zdobyli Mauro Icardi i Neymar dla drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino. Z kolei jedynego gola dla ekipy z Marsylii strzelił Dimitri Payet, wykorzystując podanie od Floriana Thauvina.

