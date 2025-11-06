Skorża wśród najgorszych. Bezlitosna ocena dla polskiego trenera

Maciej Skorża znalazł się wśród pięciu najgorszych trenerów w japońskiej J1 League - donosi serwis FootballChannel. Polak od 2023 roku z krótką przerwą prowadzi Urawę Red Diamonds.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Maciej Skorża

Maciej Skorża w TOP5 najgorszych trenerów w J1 League

Maciej Skorża lada moment zakończy kolejny sezon w lidze japońskiej. Prowadzona przez niego Urawa Red Diamonds na trzy kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 53 punktów. Trwająca kampania nie przebiega jednak po myśli 53-latka. Były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań czy Legii Warszawa często musiał mierzyć się z krytyką ze względu na słabe wyniki.

W połowie września Urawa i Skorża wpadli w poważny kryzys, notując serię meczów bez zwycięstwa i strzelonego gola. Wiadomo już, że miejsca premiowane grą w azjatyckiej Lidze Mistrzów są poza zasięgiem. Ostatnio japońskie media zdecydowały się na pierwsze podsumowania sezonu. Niestety, ale nie przyniosły one pozytywnych wieści w kontekście polskiego trenera.

W zestawieniu serwisu FootballChannel wśród pięciu najgorszych trenerów w japońskiej J1 League znalazł się właśnie Maciej Skorża. Oprócz niego wśród najgorszych znaleźli się również Rikizo Matsuahashi, Kenta Hasegawa, Daniel Poyatos i Toru Irie.

Skorża w tym sezonie ma bilans w lidze: 14 zwycięstw, 11 remisów i 10 porażek. Na ten moment nie wiadomo, czy 53-latek zostanie w Japonii na następny sezon. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że ma dość pracy w Azji i rozważa powrót do Polski.