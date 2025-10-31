Media: Skorża ma już dość. Nastawia się na wielki powrót!

15:46, 31. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy

Maciej Skorża od lutego 2023 roku pracuje poza Europą. Mateusz Borek ujawnia, że polski szkoleniowiec jest zmęczony pobytem w Japonii i rozważa powrót do kraju.

Maciej Skorża
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Maciej Skorża

Skorża wróci do Polski? Borek widzi go w Legii

Maciej Skorża po zdobytym mistrzostwie Polski z Lechem Poznań niespodziewanie zrezygnował z dalszego prowadzenia zespołu. Kilka miesięcy później wylądował w Japonii, gdzie objął Urawę Red Diamonds. Jego pierwsza przygoda z tą drużyną trwała niespełna rok, po czym we wrześniu 2024 roku do niej wrócił i odpowiada za jej wyniki do dzisiaj. Ma za sobą chociażby występy na Klubowych Mistrzostwach Świata i rywalizację z takimi ekipami, jak Inter Mediolan czy River Plate.

W międzyczasie Skorża był kilka razy łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza chciał go zatrudnić po odejściu Michała Probierza, ale nie udało się dogadać i ostatecznie Biało-Czerwonych trenuje Jan Urban.

POLECAMY TAKŻE

Michał Żewłakow
Legia szuka następcy Iordanescu. Kandydatem były trener Benfiki
Zawodnicy Legii Warszawa
Legia znalazła trenera? Dziennikarz zdradził, że decyzja jest już o krok
Właściciel Legii Warszawa – Dariusz Mioduski
Legia Warszawa szuka nowego trenera. Znany główny kandydat na następcę Iordanescu

Niewykluczone, że za jakiś czas Skorża faktycznie sfinalizuje swój powrót do kraju. Mateusz Borek zasugerował, że ten jest już zmęczony pracą w Japonii i myśli o kontynuowaniu swojej trenerskiej kariery w Polsce.

– Dostałem ostatnio informację, że Maciej Skorża zaczyna być zmęczony Azją. Że coś się wypaliło i coraz częściej myśli o powrocie do Polski. Maciej Skorża w Legii Warszawa? Podpisałbym się pod tym – oznajmił dziennikarz „Kanału Sportowego”.

Zbiega się to w czasie z decyzją Legii Warszawa o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu. Oczywiście temat Skorży w stolicy Polski jest teraz nieaktualny, gdyż wciąż ma on ważną umowę z Urawą Red Diamonds.