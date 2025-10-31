Media: Skorża ma już dość. Nastawia się na wielki powrót!

Maciej Skorża od lutego 2023 roku pracuje poza Europą. Mateusz Borek ujawnia, że polski szkoleniowiec jest zmęczony pobytem w Japonii i rozważa powrót do kraju.

Skorża wróci do Polski? Borek widzi go w Legii

Maciej Skorża po zdobytym mistrzostwie Polski z Lechem Poznań niespodziewanie zrezygnował z dalszego prowadzenia zespołu. Kilka miesięcy później wylądował w Japonii, gdzie objął Urawę Red Diamonds. Jego pierwsza przygoda z tą drużyną trwała niespełna rok, po czym we wrześniu 2024 roku do niej wrócił i odpowiada za jej wyniki do dzisiaj. Ma za sobą chociażby występy na Klubowych Mistrzostwach Świata i rywalizację z takimi ekipami, jak Inter Mediolan czy River Plate.

W międzyczasie Skorża był kilka razy łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza chciał go zatrudnić po odejściu Michała Probierza, ale nie udało się dogadać i ostatecznie Biało-Czerwonych trenuje Jan Urban.

Niewykluczone, że za jakiś czas Skorża faktycznie sfinalizuje swój powrót do kraju. Mateusz Borek zasugerował, że ten jest już zmęczony pracą w Japonii i myśli o kontynuowaniu swojej trenerskiej kariery w Polsce.

– Dostałem ostatnio informację, że Maciej Skorża zaczyna być zmęczony Azją. Że coś się wypaliło i coraz częściej myśli o powrocie do Polski. Maciej Skorża w Legii Warszawa? Podpisałbym się pod tym – oznajmił dziennikarz „Kanału Sportowego”.

Zbiega się to w czasie z decyzją Legii Warszawa o zakończeniu współpracy z Edwardem Iordanescu. Oczywiście temat Skorży w stolicy Polski jest teraz nieaktualny, gdyż wciąż ma on ważną umowę z Urawą Red Diamonds.