Skorża i Urawa wpadli w kryzys. Fatalna seria trwa nadal

Maciej Skorża nie ma najlepszego okresu w Japonii. Prowadzona przez niego Urawa Red Diamonds notuję serię pięciu meczów bez zwycięstwa z rzędu, o czym wspomniał Przemek Langier na portalu X.

Associated Press Na zdjęciu: Maciej Skorża

xG 4,2 i zero goli – Urawa rozczarowuje w grze ofensywnej

Maciej Skorża we wrześniu ubiegłego roku wrócić do Japonii, gdzie po raz drugi w karierze podpisał kontrakt z Urawą Red Diamonds. Wcześniej pracował z klubem w okresie od lutego 2023 do stycznia 2024 roku. Podczas pierwszej kadencji jego łupem padł triumf w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Natomiast niedawno rywalizował w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie odpadł w grupie.

Bieżące rozgrywki ligowe w wykonaniu Urawy Red Diamonds nie należą do udanych. Po 31. kolejkach zespół Macieja Skorży zajmuje dopiero 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów. Do podium tracą 8 oczek, a do końca sezonu pozostało 7 spotkań.

Forma japońskiego klubu pozostawia jednak wiele do życzenia. Jak zauważył Przemek Langier z serwisu Interia.pl drużyna polskiego szkoleniowca nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Co więcej, w ostatnich trzech meczach nie zdobyli żadnego gola, choć mieli aż 51 strzałów, z czego 16 celnych.

Na szczególną uwagę zasługuje wtorkowy mecz z Shimizu. Podopieczni Skorży mieli xG na poziomie 4,2, lecz mimo to nie potrafili pokonać bramkarza rywali. Warto dodać, że oddali 23 strzały, z czego 9 celnych.

Potężna zadyszka Urawy Macieja Skorży. 0-2-3 w ostatnich pięciu meczach, ostatnie trzy bez strzelonego gola. Ale hitem jest dzisiejszy. Z przebiegu meczu Urawa zasłużyła na ponad 4 bramki, nie zdobyła żadnej 🤯 (ogólnie w ostatnich trzech meczach 51 strzałów, 16 celnych, 0 goli).… pic.twitter.com/CyttuOuuhi — Przemek Langier (@plangier) September 23, 2025

W najbliższych tygodniach Urawa zmierzy się z Verdy, Kobe, Yokohama Marinos i Machida. Awans do azjatyckiej Ligi Mistrzów wywalczą trzy najlepsze zespoły na koniec sezonu. Poprzednią kampanię J1 League zakończyli na 13. miejscu.