Reprezentant Polski w Turcji: Odżyłem pod względem piłkarskim i życiowym

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa jest ostatnio w bardzo dobrej formie strzeleckiej

Polak regularnie trafia w lidze tureckiej

Teraz mówi o transferze do Turcji i reprezentacji Polski

“Odżyłem”

Adam Buksa swego czasu miał dobre notowania zarówno w reprezentacji Polski, jak i swoim klubie. Dobra postawa w New England Revolution pozwoliła na powrót do Europy. Jednak w RC Lens napastnikowi nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. Jednym z powodów były oczywiście liczne kontuzje, które trawiły 27-latka. Teraz Polak wraca do dobrej formy z zespole Antalyaspor, gdzie w dziesięciu meczach zdobył pięć goli i zanotował dwie asysty.

– Może Turcja nie była oczywistym wyborem, ale teraz – po pierwszych miesiącach – wiem, że zrobiłem dobrze. Odżyłem pod względem piłkarskim i życiowym. O to właśnie mi chodziło – mówi Adam Buksa w rozmowie z “Przeglądem Sportowym”

– Jestem przekonany, że nie nadchodzą mroczne czasy dla reprezentacji Polski. Chcemy podtrzymać tradycję z ostatnich lat i zakwalifikować się do Euro 2024. Sytuacja jest skomplikowana, ale nie wszystko stracone. Nikt nie spodziewał się problemów, ale za wcześnie na podsumowanie eliminacji. Nie miałem okazji współpracować z poprzednim selekcjonerem, teraz jest nowy, inne pomysły i nowa drużyna. Chcemy pojechać na turniej do Niemiec. To, co było w dotychczas, już się nie liczy. Szanse dalej są. Ostatnie zgrupowanie było powiewem świeżości, miałem wrażenie, że zawodnicy znowu cieszą się tym, że są w reprezentacji. Remis z Mołdawią to zaburzył – powinniśmy wygrać, nastroje były kiepskie, ale optymizmu jest więcej niż wcześniej – dodał.

