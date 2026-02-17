Feyenoord będzie trenował w Belgii. Wszystko przez Sterlinga

Feyenoord Rotterdam uda się na krótki obóz treningowy do Belgii. Powodem takiej decyzji włodarzy klubu z Eredivisie jest sytuacja Raheema Sterlinga, który nie dostał jeszcze pozwolenia na pracę w Holandii - poinformowała brytyjska gazeta The Sun.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling czeka na pozwolenie na pracę

Raheem Sterling kilka dni temu został ogłoszony nowym zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam. 31-letni skrzydłowy wcześniej rozwiązał za obopólną zgodą kontrakt z Chelsea, dzięki czemu mógł dołączyć do holenderskiego klubu jako wolny agent. Doświadczony Anglik związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Ten ruch ma wzmocnić ofensywę zespołu z De Kuip przed kluczową fazą obecnego sezonu.

Sterling na razie nie może jednak trenować w ośrodku treningowym Feyenoordu, ponieważ nie otrzymał jeszcze pozwolenia na pracę w Holandii. Według informacji brytyjskiego dziennika „The Sun”, z tego powodu holenderska drużyna uda się na krótki obóz do Belgii.

Tam prawy napastnik będzie mógł normalnie trenować z całym zespołem pod okiem trenera Robina van Persiego, zamiast jedynie indywidualnie podtrzymywać formę. To rozwiązanie ma przyspieszyć adaptację rutynowanego piłkarza do nowego otoczenia.

Sterling reprezentował barwy Chelsea od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge z Manchesteru City za około 55 milionów euro. Dla ekipy The Blues rozegrał 81 spotkań, zdobywając 19 bramek i notując 15 asyst. Najlepszy okres kariery przeżywał jednak w zespole Obywateli, gdzie sięgnął aż po cztery mistrzostwa Premier League. W swoim bogatym CV ma też występy w Liverpoolu i Arsenalu oraz 82 mecze w reprezentacji Anglii.