Porto stawia na Polaków! Jakub Kiwior doczekał się debiutu

Jakub Kiwior z marszu wszedł do pierwszego składu FC Porto. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Nacional. Jego partnerem w obronie będzie Jan Bednarek.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior i Bednarek nową parą stoperów FC Porto! Szybki debiut

Jakub Kiwior pod koniec letniego okna transferowego został bohaterem głośnego transferu. Reprezentant Polski po ponad dwóch latach opuścił Arsenal, podpisując kontrakt z FC Porto. Portugalski gigant wypożyczył obrońcę do końca sezonu z obowiązkiem wykupu za 25 milionów euro. Mimo zaledwie kilku dni w nowym klubie otrzymał od trenera duży kredyt zaufania.

Porto w sobotę wieczorem podejmuje u siebie Nacional. Jakub Kiwior znalazł się w wyjściowej jedenastce. Warto dodać, że parę stoperów stworzy z innym reprezentantem Polski – Janem Bednarkiem. Były piłkarz Southampton również latem opuścił Anglię, przenosząc się na Półwysep Iberyjski. W przypadku 29-latka transakcja opiewała na kwotę 7,5 milionów euro.

Bednarek zagrał jak dotąd w 4 meczach dla Porto, stając się ważną postacią w obronie. Polaka chwalą nie tylko eksperci ligi portugalskiej, ale również trener oraz kibice Smoków. Miejmy nadzieje, że równie udany start w nowych barwach zaliczy Jakub Kiwior.

Porto od początku sezonu spisuje się znakomicie. W czterech meczach odnieśli komplet zwycięstw, a na dodatek zdobyli 11 goli, tracąc tylko jedną bramkę. Z dorobkiem 12 punktów wyprzedzają o dwa oczka Benfikę oraz o trzy Sporting CP.