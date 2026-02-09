Polak z golem w debiucie! Rodak szybko odpowiedział

18:32, 9. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Adrian Benedyczak zanotował znakomite wejście do nowego zespołu. Napastnik wypożyczony z Parmy otworzył wynik meczu Gaziantepspor - Kasimpasa.

Adrian Benedyczak
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Benedyczak nie próżnuje. Szybka bramka

W zimowym okienku transferowym Adrian Benedyczak zdecydował się na zmianę klubowych barw. Polski napastnik w poszukiwaniu regularnej gry przeniósł się do Turcji i zasilił szeregi Kasımpaşy. Nowy zespół napastnika nie zapewnił sobie opcji wykupu 25-latka z Parmy.

Wychowanek Pogoni Szczecin zadebiutował w starciu z Gaziantepsporem. W pojedynku z drużyną, w której jedną z gwiazd jest Kacper Kozłowski, Benedyczak znalazł się w podstawowym składzie.

Już w 16. minucie odpłacił się trenerowi Emre Belözoğlu za zaufanie i wpisał się na listę strzelców, wykorzystując błąd defensywy rywali. A już osiem minut później gospodarze doprowadzili do wyrównania – bramkę zdobył drugi z Polaków. Kozłowski przejął piłkę po zamieszaniu w szesnastce i płaskim strzałem pokonał Andreasa Gianniotisa.

