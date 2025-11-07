Messi w USA? Pochettino zdradził, co naprawdę się zmieniło

Mauricio Pochettino jako selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych opowiedział o wpływie gry Lionela Messiego w MLS. Wniosek ze słów Argentyńczyka jest jednoznaczny.

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino o Lionelu Messim

Mauricio Pochettino jest od września 2024 roku selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ostatnio argentyński trener pozwolił sobie na konkretną wypowiedź na temat Lionela Messiego i jego wpływu na promocję piłki nożnej.

– Messi zmienia sportową kulturę kraju. Dzieciaki kiedyś marzyły o grze w koszykówkę lub futbol amerykański, ale teraz chcą zostać również piłkarzami – powiedział Pochettino cytowany przez portal Sportskeeda.com.

Reprezentant Argentyny trafił do Interu Miami w lipcu 2023 roku. Dołączył do amerykańskiej ekipy na zasadzie wolnego transferu, po tym, jak wygasła jego umowa z Paris Saint-Germain. Aktualny kontrakt Messiego z klubem MLS obowiązuje do końca grudnia 2028 roku. Aktualnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 18 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy weekend Messi i spółka rozegrają kolejne spotkanie play-off w tym sezonie. Na drodze Interu stanie Nashville SC. Mecz odbędzie się 9 listopada o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Jak na razie w bezpośredniej rywalizacji jest remis 1:1. Rywalizacja na tym etapie rozgrywek toczy się do trzech zwycięstw. Zwycięzca dwumeczu stanie do rywalizacji w ćwierćfinale fazy finałowej rozgrywek. Inter Miami może zmierzyć się z lepszym z pary FC Cincinnati – Columbus Crew.

