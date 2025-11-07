AC Milan poluje na obrońcę. Zaskakujące nazwiska na liście życzeń

AC Milan ma plan, aby wzmocnić się w defensywie. Tymczasem według "La Gazzetta dello Sport" przedstawiciel Serie A ma sześciu kandydatów do tego, aby poprawić grę w obronie.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan chce pozyskać nowego defensora

AC Milan w tej kampanii liczy się w grze o najwyższe cele. Rossoneri na dziś plasują się na trzeciej pozycji w tabeli Serie A, legitymując się dorobkiem 21 punktów. Władze klubu z San Siro myślami są już natomiast przy zbrojeniu się w trakcie zimowej sesji transferowej. Ciekawe wieści przekazała „La Gazzetta dello Sport”.

Źródło przekonuje, że Milan potrzebuje obrońcy gotowego do gry, doświadczonego i potrafiącego dostosować się do systemu z trzema obrońcami. Jednocześnie na celowniku Rossonerich mają znajdować się: Tarik Muharremović z Sassuolo oraz Mario Gila z Lazio. Obaj są już dziś uważani za jednych z najlepszych w lidze włoskiej. Ponadto na radarze Milanu jest Joe Gomez z Liverpoolu.

„La Gazzetta dello Sport” podała również, że na liście życzeń mediolańczyków są też: Alessandro Circati z Parmy (niedawno kontuzjowany), Thiago Gabriel z Lecce oraz Diogo Leite z Unionu Berlin. Tak naprawdę poszukiwania nowego defensora dopiero się zaczęły i możliwe są niespodziewane rozwiązania.

Mediolańska drużyna natomiast już w ten weekend zmierzy się w starciu 11. kolejki Serie A z Parmą. Mecz odbędzie się 8 listopada o godzinie 20:45. W tym roku obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą w styczniu i było to interesujące spotkanie, w którym padło łącznie pięć goli. Górą był Milan (3:2).

