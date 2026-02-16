Pietuszewski pobił rekord w FC Porto. Ma się czym pochwalić

11:01, 16. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  zerozero.pt

Oskar Pietuszewski po raz pierwszy od czasu transferu znalazł się w wyjściowym składzie. Pobił tym samym rekord. To najmłodszy obcokrajowiec w historii FC Porto.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski rekordzistą. Tak młodego obcokrajowca jeszcze nie było

Oskar Pietuszewski to jeden z najbardziej ekscytujących talentów w całej Europie. Od miesięcy jego nazwisko przewijało się w kontekście zagranicznego transferu, a na liście życzeń miały go wielkie marki, w tym chociażby Barcelona. Jagiellonia Białystok liczyła, że zatrzyma skrzydłowego przynajmniej do końca sezonu, ale ten zamarzył sobie zagraniczną przeprowadzkę już tej zimy. Ostatecznie rywalizację o jego podpis wygrało FC Porto, wykładając osiem milionów euro. Ta kwota może wzrosnąć w przypadku spełnienia bonusów.

Pietuszewski wraz ze swoim otoczeniem stwierdził, że przenosiny do Portugalii będą służyć jego rozwojowi. Tak się faktycznie dzieje – dość szybko otrzymał szansę debiutu, z miejsca pokazując swoje duże umiejętności. Wchodził z ławki rezerwowych również w dwóch kolejnych ligowych meczach FC Porto.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

W niedzielę natomiast Pietuszewski po raz pierwszy pojawił się w wyjściowej jedenastce. Jego FC Porto ograło Nacional 1-0, choć jedyna bramka padła, gdy Polaka nie było już na murawie. Mimo tego, zebrał bardzo dobre recenzje i zaskarbił sobie sympatię portugalskich kibiców.

Polak doczekał się poważnego wyróżnienia. Portal zerozero.pt poinformował, że występ przeciwko Nacional pozwolił mu pobić rekord. Pietuszewski stał się najmłodszym obcokrajowcem, który zagrał w wyjściowym składzie FC Porto. Przebił Andersona, dokonując tego w wieku 17 lat i 8 miesięcy.