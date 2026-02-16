Pietuszewski pobił rekord w FC Porto. Ma się czym pochwalić

Oskar Pietuszewski po raz pierwszy od czasu transferu znalazł się w wyjściowym składzie. Pobił tym samym rekord. To najmłodszy obcokrajowiec w historii FC Porto.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski rekordzistą. Tak młodego obcokrajowca jeszcze nie było

Oskar Pietuszewski to jeden z najbardziej ekscytujących talentów w całej Europie. Od miesięcy jego nazwisko przewijało się w kontekście zagranicznego transferu, a na liście życzeń miały go wielkie marki, w tym chociażby Barcelona. Jagiellonia Białystok liczyła, że zatrzyma skrzydłowego przynajmniej do końca sezonu, ale ten zamarzył sobie zagraniczną przeprowadzkę już tej zimy. Ostatecznie rywalizację o jego podpis wygrało FC Porto, wykładając osiem milionów euro. Ta kwota może wzrosnąć w przypadku spełnienia bonusów.

Pietuszewski wraz ze swoim otoczeniem stwierdził, że przenosiny do Portugalii będą służyć jego rozwojowi. Tak się faktycznie dzieje – dość szybko otrzymał szansę debiutu, z miejsca pokazując swoje duże umiejętności. Wchodził z ławki rezerwowych również w dwóch kolejnych ligowych meczach FC Porto.

W niedzielę natomiast Pietuszewski po raz pierwszy pojawił się w wyjściowej jedenastce. Jego FC Porto ograło Nacional 1-0, choć jedyna bramka padła, gdy Polaka nie było już na murawie. Mimo tego, zebrał bardzo dobre recenzje i zaskarbił sobie sympatię portugalskich kibiców.

Polak doczekał się poważnego wyróżnienia. Portal zerozero.pt poinformował, że występ przeciwko Nacional pozwolił mu pobić rekord. Pietuszewski stał się najmłodszym obcokrajowcem, który zagrał w wyjściowym składzie FC Porto. Przebił Andersona, dokonując tego w wieku 17 lat i 8 miesięcy.