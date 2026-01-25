Pietuszewski będzie kluczowy dla FC Porto. Farioli nie ma złudzeń

Oskar Pietuszewski rozwiąże problem FC Porto - twierdzi Francesco Farioli. Szkoleniowiec przyznał, że przyjście Polaka da mu więcej opcji w rotacji składem i odciąży innych skrzydłowych.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski dał nam więcej możliwości – mówi trener FC Porto

FC Porto na początku sezonu imponowało skutecznością pod bramką rywali. Ofensywa zespołu Francesco Fariolego była koszmarem dla pozostałych drużyn. W ostatnich tygodniach forma piłkarzy formacji ataku wyraźnie spadła, co przełożyło się na mniejszą liczbę bramek. W ostatnich czterech spotkaniach za każdym razem zdobywali tylko jedną bramkę. Włoski taktyk doskonale wie, co jest tego przyczyną.

Farioli uważa, że wynika to z braku głębi w składzie. Lekarstwem na rozwiązanie tego problemu ma być Oskar Pietuszewski. Nastolatek nie tak dawno przeniósł się do Portugalii z Jagiellonii Białystok. Już w debiucie pokazał, że może być wartością dodaną dla Smoków.

Na konferencji prasowej przed meczem z Gil Vicente zdradził, że transfer Pietuszewskiego sprawi, że będzie mógł więcej rotować składem, a co za tym idzie, piłkarze tacy jak Pepe, Borja czy William będą mieli szanse na potrzebny odpoczynek.

– Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia liczby opcji na skrzydłach. Dzięki temu mogę liczyć na większą fizyczność, energię i lepsze zarządzanie siłami. Pepe, Borja i William przez 32 mecze dźwigali odpowiedzialność za dwie pozycje. To bardzo duże obciążenie przy naszym stylu gry, który wymaga wiele pracy z piłką i jeszcze więcej bez niej – powiedział Francesco Farioli, cytowany przez O Jogo.

– Dzięki Oskarowi mamy większą głębię składu. Pojawia się więcej możliwości rotacji, zawodnicy mogą odpocząć, a to zwiększa nasze szanse na większą skuteczność pod bramką. To naturalne, że z czasem znajdzie to odzwierciedlenie w liczbach. Gole i asysty przyjdą – dodał.