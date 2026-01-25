Pietuszewski będzie kluczowy dla FC Porto. Farioli nie ma złudzeń

21:12, 25. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  O Jogo

Oskar Pietuszewski rozwiąże problem FC Porto - twierdzi Francesco Farioli. Szkoleniowiec przyznał, że przyjście Polaka da mu więcej opcji w rotacji składem i odciąży innych skrzydłowych.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski dał nam więcej możliwości – mówi trener FC Porto

FC Porto na początku sezonu imponowało skutecznością pod bramką rywali. Ofensywa zespołu Francesco Fariolego była koszmarem dla pozostałych drużyn. W ostatnich tygodniach forma piłkarzy formacji ataku wyraźnie spadła, co przełożyło się na mniejszą liczbę bramek. W ostatnich czterech spotkaniach za każdym razem zdobywali tylko jedną bramkę. Włoski taktyk doskonale wie, co jest tego przyczyną.

Farioli uważa, że wynika to z braku głębi w składzie. Lekarstwem na rozwiązanie tego problemu ma być Oskar Pietuszewski. Nastolatek nie tak dawno przeniósł się do Portugalii z Jagiellonii Białystok. Już w debiucie pokazał, że może być wartością dodaną dla Smoków.

Na konferencji prasowej przed meczem z Gil Vicente zdradził, że transfer Pietuszewskiego sprawi, że będzie mógł więcej rotować składem, a co za tym idzie, piłkarze tacy jak Pepe, Borja czy William będą mieli szanse na potrzebny odpoczynek.

Przyjście Oskara dało nam możliwość zwiększenia liczby opcji na skrzydłach. Dzięki temu mogę liczyć na większą fizyczność, energię i lepsze zarządzanie siłami. Pepe, Borja i William przez 32 mecze dźwigali odpowiedzialność za dwie pozycje. To bardzo duże obciążenie przy naszym stylu gry, który wymaga wiele pracy z piłką i jeszcze więcej bez niej – powiedział Francesco Farioli, cytowany przez O Jogo.

Dzięki Oskarowi mamy większą głębię składu. Pojawia się więcej możliwości rotacji, zawodnicy mogą odpocząć, a to zwiększa nasze szanse na większą skuteczność pod bramką. To naturalne, że z czasem znajdzie to odzwierciedlenie w liczbach. Gole i asysty przyjdą – dodał.

