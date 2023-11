IMAGO / Seskim Photo Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek powiększył swój dorobek bramkowy w Turcji

Polak trafił do siatki po raz trzeci w sezonie 2023/2024

28-latek miał udział w ważnym zwycięstwie Basaksehiru (4:1)

Piątek utrzymał formę. Polak trafił w ważnym meczu

Krzysztof Piątek latem tego roku wzmocnił turecki Basaksehir. Początkowo przygoda Polaka w tym klubie nie była udana. Napastnik na gola czekał do początku listopada, gdy ustrzelił dublet w meczu z Ankaragucu (3:3).

28-latek zagrał później z Besiktasem, ale bramki nie zdobył. Piątek do siatki trafił po przerwie reprezentacyjnej w domowym starciu z Pendikspor. To jeden z rywali Basaksehiru w walce o utrzymanie w lidze.

W 63. minucie jeden z piłkarzy gospodarzy dośrodkował futbolówkę w pole karne, a tam z ostrego kąta uderzył Mehdi Abeid. Piłka zmierzała do siatki, ale nie było pewności, że się w niej znajdzie. Ustawiony przy lewym słupku Piątek wolał nie ryzykować i trafił do pustej bramki. Basaksehir wygrał 4:1 i ma już tylko punkt straty do dzisiejszego rywala, który jest tuż nad strefą spadkową.

