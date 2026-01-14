Oskar Pietuszewski trafił do FC Porto. Jan Urban ocenił transfer

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Jan Urban ocenia transfer Oskara Pietuszewskiego do FC Porto

Jagiellonia Białystok sprzedała Oskara Pietuszewskiego do FC Porto w zimowym oknie transferowym. Portugalski gigant zapłacił za utalentowanego skrzydłowego 10 milionów euro. 17-latek podpisał kontrakt obowiązujący do 2029 roku, a klauzulę odstępnego ustalono na 60 milionów euro. Jesienią zawodnik strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Jan Urban przebywa obecnie w Belek, gdzie kluby z Ekstraklasy przygotowują się do drugiej części sezonu. W rozmowie z Meczyki.pl selekcjoner reprezentacji Polski podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat transferu Pietuszewskiego. Jak podkreślił, powołanie Pietuszewskiego do kadry będzie zależało od jego postawy w nowych barwach.

– Nie wiem, czy Oskara Pietuszewskiego zobaczymy w kadrze już teraz. Mówiło się dużo o tym, żeby został w Jagiellonii do końca sezonu. Ale wybrał bardzo dobrze. Porto, Portugalia, techniczna piłka, zespół, który dominuje, gdzie potrzeba umiejętności indywidualnych, dryblingu, które on ma. Będziemy obserwować, ile gra i jak sobie radzi na zdecydowanie wyższym poziomie – podkreślił Urban.

W Porto Pietuszewski będzie występować z Janem Urbanem i Jakubem Kiwiorem. Być może 17-latek zadebiutuje w tym tygodniu w barwach portugalskiego giganta w Pucharze Portugalii. Wychowanek Dumy Podlasia we wrześniu został powołany przez Jerzego Brzęczka do kadry U-21, w której rozegrał sześć meczów i zdobył cztery bramki.