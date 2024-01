IMAGO / NurPhoto / Artur Widak Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Już wkrótce premierę będzie miał film dokumentalny o Jakubie Błaszczykowskim

W najnowszym zwiastunie ukazano wątek chłodnych relacji z Robertem Lewandowskim

“Nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy” – mówi kapitan kadry

“Parę drobnych rzeczy”

Jakub Błaszczykowski to jedna z największych legend reprezentacji Polski w historii. Były skrzydłowy m.in. Borussi Dortmund przez lata był kapitanem naszej kadry, a w narodowych barwach zawsze dawał z siebie wszystko. Nic więc dziwnego, że 38-latek w oczach wielu cieszy się ogromnym szacunkiem oraz autorytetem. Stąd też film dokumentalny o trudnym życiu i karierze Błaszczykowskiego wyczekiwany jest przez fanów. Teraz serwis Amazon Prime podzielił się zwiastunem, w którym nie brakuje mocnych i ciekawych scen.

Jednym z wątków pojawiającym się w materiale jest wypowiedź Roberta Lewandowskiego na temat relacji z Kubą Błaszczykowskim. Kapitan kadry i były klubowy kolega mówi: nie jestem w stanie powiedzieć, o co my się pokłóciliśmy. Po chwili bohater filmu dodaje: to było parę drobnych rzeczy, które składały się na całość. Nie od dziś wiadomo, że obaj panowie nie mieli między sobą przyjacielskich relacji.

Premiera filmu “KUBA” już 23 lutego tego roku.

